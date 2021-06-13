الهلال السعودي يسعى للتعاقد مع الجزائري سليماني

المصدر: وكالات

كشفت تقارير إعلامية سعودية اليوم الأحد أن البرتغالي ليوناردو جارديم، مدرب نادي الهلال السعودي، يريد ضم المهاجم الجزائري، إسلام سليماني، لاعب أولمبيك ليون الفرنسي، لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

وسبق أن لعب سليماني تحت إشراف المدرب البرتغالي في ناديي سبورتينج لشبونة البرتغالي، وموناكو الفرنسي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياض أونلاين"، فإن جارديم يرغب في التعاقد مع النجم الجزائري، ولم تكشف مزيدا من التفاصيل غير أن الهلال رفع عرضه لضم اللاعب.

ويعد سليماني -أيضا- ضمن اهتمامات نادي الاتحاد، الذي يسعى لتدعيم صفوفه بمهاجم جديد في ظل تراجع مستوى الصربي ألكسندر بريجوفيتش واقتراب رحيله عن الفريق.

وسبق أن لعب سليماني لأندية ليستر سيتي، ونيوكاسل الإنجليزيين، وفناربخشه التركي، وشباب بلوزداد الجزائري، إضافة لأندية سبورتينج لشبونة، وموناكو، وحاليا هو مع أولمبيك ليون، والذي وقع معه على عقد حتى يونيو 2022.

وتعاقدت إدارة الهلال مع المهاجم المالي موسى ماريجا من بورتو البرتغالي، لتدعيم خط هجوم الفريق، ليكون أول صفقاتها هذا الموسم.

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