استئناف مباراة الدنمارك وفنلندا بعد توقفها بسبب انهيار إريكسن

المصدر: وكالات

ستستأتف مباراة الدنمارك وفنلندا الساعة 18،30 بتوقيت غرينيتش السبت، (العاشرة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات) بعد نحو ساعة ونصف من توقفها اثر وعكة صحية تعرض لها النجم الدنماركي كريستيان إريكسن قبل انتهاء الشوط الأول من المواجهة ضمن اليوم الثاني من كأس أوروبا لكرة القدم، بحسب الاتحادين الأوروبي والدنماركي.

وتوقفت المباراة بعد سقوط لاعب وسط إنتر الإيطالي البالغ 29 عاما مغشيا عليه، ثم تم انعاشه واستعاد وعيه قبل نقله الى المستشفى، وهو بحالة مستقرة. وقال مذيع الملعب في كوبنهاعن ان الدقائق الاربع المتبقية من الشوط الأول ستستكمل قبل التوقف لاستراحة قصيرة لمدة خمس دقائق ثم يستأنف الشوط الثاني، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي ان المباراة ستستكمل "بناء على طلب من لاعبي المنتخبين".

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