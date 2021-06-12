وجهاً لوجه.. بلجيكا تتفوق على روسيا بالمواجهات المباشرة

يدخل المنتخب البلجيكي مواجهة اليوم مع نظيره الروسي في الجولة الأولى من نهائيات أمم أوروبا متسلحاً بأفضليته التاريخية على خصمه، وهو ما تكشف عنه المواجهات المباشرة بينهما، وتالياً أبرز المعلومات عن اللقاء الأكثر جاذبية الليلة:

بلجيكا

■ تتفوق بلجيكا في المواجهات المباشرة على روسيا بخمسة انتصارات وتعادلين دون أن تتلقى أي هزيمة.

■ سجلت بلجيكا 14 هدفاً في روسيا خلال سبع مواجهات مباشرة بين المنتخبين.

■ أكبر فوز لمنتخب بلجيكا على روسيا كان في نوفمبر 2019 ضمن تصفيات أمم أوروبا بنتيجة 4-1.

روسيا

■ روسيا نجحت في الحفاظ على شباكها نظيفة سبع مرات آخر تسع مباريات.

■ آخر مواجهة بين المنتخبين انتهت بالتعادل السلبي "ودياً".

■ أكثر مباراة مثيرة بين المنتخبين كانت في كأس العالم 2002 وانتهت بفوز بلجيكا 3-2.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news