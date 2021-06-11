كأس أوروبا.. تحديد موقف دي بروين من المشاركة في مباراة بلجيكا وروسيا

المصدر: وكالات

أكد منتخب بلجيكا، اليوم الجمعة، أن لاعب خط وسطه البارز، كيفن دي بروين، سيغيب عن المباراة الأولى للفريق في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم، ضد المنتخب الروسي، غدا السبت.

وأصيب دي بروين، بكسر في الأنف والعظام التي تحيط بتجويف عينه اليسرى، خلال مشاركته مع فريقه مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا، الشهر الماضي، وخضع لجراحة طفيفة الأسبوع الماضي.

كما يتعافى لاعب الوسط، أكسل فيتسل، من إصابة في أربطة الكاحل.

وقال المنتخب البلجيكي عبر حسابه على موقع "تويتر": "أكسل فيتسل وكيفن دي بروين لم يسافرا (مع الفريق) إلى روسيا. وظلا في المركز التدريبي للفريق في بلجيكا من أجل استكمال عملية التعافي".

وتتنافس بلجيكا في المجموعة الثانية مع روسيا، وفنلندا، والدنمارك.

وتفتتح فعاليات كأس أمم أوروبا 2020، اليوم الجمعة، بمباراة إيطاليا وتركيا، وتستمر البطولة التي تستضيفها 11 مدينة أوروبية على مدار شهر كامل.

وكان من المفترض إقامة البطولة في صيف العام الماضي، إلا أنه تقرر تأجيلها للعام الحالي بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news