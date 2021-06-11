أنشيلوتي يجهز 3 صدمات لجمهور ريال مدريد

المصدر: حميد نعمان - دبي

حظي إعلان ريال مدريد تعيين المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للمرة الثانية بعد تجربة سابقة، بردود فعل متباينة من قبل جمهور الفريق "الملكي". وفي الوقت الذي رأى فيه البعض بحسب تعليقات سابقة لصحيفة "ماركا" أنها خطوة جيدة، قال آخرون إنها قد لا تكون موفقة، بالنظر إلى أن المدرب لم يعد لديه الكثير ليقدمه.

في المقابل كشفت "ماركا" في اليومين الماضيين جانبا من خطط أنشيلوتي للموسم المقبل، والتي تحمل أخبارا سيئة لأغلب جمهور مدريد، وربما لبعض مسؤولي النادي الملكي. ومن ذلك أنه مصر على بقاء المدافع الفرنسي رافائيل فاران، الذي وصل إلى اتفاق مبدئي مع الريال على الرحيل في الصيف المقبل قبل استقالة المدرب السابق الفرنسي زين الدين زيدان، بجانب أنه لاعب لم يعد يريد استمراره عدد كبير من جمهور مدريد، بالنظر إلى أخطائه الكثيرة والمتكررة.

أما الصدمة الثانية، فهي رغبة انشيلوتي في الإبقاء على الولزي غاريث بيل، الذي أنهى إعارته إلى توتنهام الإنجليزي، وعاد إلى مدريد. ورغم الإجماع في النادي من الإدارة والجمهور على ضرورة رحيل بيل في الصيف الحالي، اجتمع أنشيلوتي برئيس الريال فلورنتينو بيريز، وأكد له أنه يضعه في حساباته للموسم المقبل.

وثالث الصدمات هي أن أنشيلوتي منسجم مع خطط بيريز لعدم الإنفاق على سوق الانتقالات، وأنه سيسعى للاستفادة من اللاعبين الذين بحوزته من المخضرمين والشباب والعائدين من الإعارة، وهو أمر مقلق بدرجة كبيرة لجمهور الفريق المدريدي، خاصة وأن الريال عانى بشدة الموسم المنصرم بسبب كثرة الإصابات وغياب البدائل.

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