كريستيانو رونالدو يطلب إنجازين تاريخيين في أمم أوروبا 2020

المصدر: جوني جبور - دبي

يطلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بقيادته لمنتخب بلاده في كأس الأمم الأوروبية 2020، التي تقص اليوم نسختها الـ 16 والمقامة حتى 12 يوليو المقبل، إنجازين تاريخيين في سجلات كرة القدم، أولها فض الشراكة مع أسطورة المنتخب الفرنسي ميشيل بلاتيني على صعيد هداف البطولة برصيد تسعة أهداف لكل منهما، وثانيها إمكانية تسجيل الدون في النسخة الحالية لخمسة أهداف تتيح له معادلة الرقم القياسي العالمي لهدافي المنتخبات الوطنية المسجل باسم الإيراني علي دائي والبالغ 109 هدف.

ويدخل رونالدو منافسات الأمم الأوروبية، وفي رصيده 104 هدفاً حققها في 175 مباراة خاضها مع منتخب بلاده، لتمثل النسخة الحالية، فرصة ذهبية أمام الدون لمواصلة شغفه الهجومي وزيارة الشباك، بما يتيح إلى أنجاز الهداف التاريخي لـ "أمم أوروبا" بعد أن سبق له في نسخة 2016 بلوغ الهدف التاسع، ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم أسطورة الكرة الفرنسية ميشيل بلاتيني منذ نسخة 1984.

كما تمثل أمم أوروبا 2020، فرصةً إضافية لرونالدو، في الاقتراب من الرقم التاريخي للإيراني علي دائي صاحب 109 هدفاً في 149 مباراة بقميص منتخب بلاده، حققها بين عامي 1993 و2005، وقادته إلى الانفراد بقائمة أكثر لاعبي العالم على مر التاريخ تسجيلاً مع المنتخبات الوطنية، متفوقاً على أساطير الساحرة المستديرة.

وتصطدم طموحات رونالدو، بقوة المنتخبات التي سيواجهها المنتخب البرتغالي في مجموعته السادسة، التي تجمعه مع كل من منتخبات فرنسا وألمانيا والمجر، إذ يدشن البرتغاليين مشوارهم الثلاثاء المقبل بلقاء المجر، وتتبع في 19 من الشهر الحالي بلقاء ألمانيا، ويسدل الستار في 23 من هذا الشهر بلقاء المنتخب الفرنسي.

ترتيب أفضل الهدافين في تاريخ أمم أوروبا

1ـ الفرنسي ميشيل بلاتيني: 9 أهداف في 5 مباريات

2ـ البرتغالي كريستيانو رونالدو: 9 أهداف في 21 مباراة

3ـ البريطاني آلان شيرر: 7 أهداف في 9 مباريات

4ـ الفرنسي أنتوني جريزمان: 6 أهداف في 7 مباريات

5ـ الهولندي رود فان نيستلروي: 6 أهداف في 8 مباريات

6ـ الهولندي باتريك كلايفيرت: 6 أهداف في 9 مباريات

7ـ البريطاني وأين روني: 6 أهداف في 10 مباريات

8ـ الفرنسي تيري هنري: 6 أهداف في 11 مباراة

9ـ السويدي زلاتان إبراهيموفيتش: 6 أهداف في 13 مباراة

10ـ البرتغالي نونو غوميش: 6 أهداف في 14 مباراة



قائمة افضل الهدافين التاريخيين للمنتخبات

1ـ الإيراني علي دائي: 109 هدف في 149 مباراة

2ـ البرتغالي كريستيانو رونالدو: 104 هدف في 174 مباراة

3ـ الماليزي مختار داهاري: 89 هدف في 142 مباراة

4ـ المجري فرينتس بوشكاش: 84 هدف في 93 مباراة

5ـ الزامبي غودفري تشيتالو: 79 هدف في 111 مباراة

6ـ العراقي حسين سعيد: 78 هدف في 137 مباراة

7ـ البرازيلي بيليه: 77 هدف في 92 مباراة

8ـ الياباني كونيشيجي كاماموتو: 75 هدف في 76 مباراة

9ـ الكويتي بشار عبدالله: 75 هدف في 134 مباراة

10ـ الهندي سونيل تشيتري: 74 هدف في 117 مباراة

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