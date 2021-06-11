نجم آخر ينضم إلى قائمة غيابات سورية قبل لقاء الصين

المصدر: جوني جبور - دبي

أكد الاتحاد السوري لكرة القدم، غياب مهاجم المنتخب السوري مارديك مارديكيان، عن اللقاء الذي سيجمع "نسور قاسيون" الثلاثاء المقبل أمام نظيره الصيني، في ختام مباريات المجموعة الأولى لحساب المرحلة الثانية من التصفيات الأسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، واسيا 2023. وقال الاتحاد السوري على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "الفحوصات الطبية أكدت عدم قدرة مارديك مارديكيان، على المشاركة في اللقاء، بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء غوام".

ويعاني المنتخب السوري قبل استكمال التصفيات المزدوجة في مجموعته الأولى التي يستضيفها منذ الرابع من الشهر الجاري استاد نادي الشارقة، من الغيابات المؤثرة جراء الإصابة، لينضم مارديكيان صاحب الهدفين الأول والثاني في مرمى غوام الأثنين الماضي، إلى قائمة غيابات بحجم مهاجم المنتخب ونادي الأهلي السعودي عمر السومة، عبدالرحمن بركات المحترف في المحرق البحريني، والمدافع أحمد الصالح، ولاعب خط الوسط ماهر دعبول.

وضمن المنتخب السوري التأهل رسمياً إلى المرحلة الثالثة من التصفيات بعد أن ضمن صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة وبـ 21 نقطة، بفارق ثمانية نقاط عن المنتخب الصيني، ويطمح المنتخب السوري إلى الحفاظ على سجله خال من الهزائم، إلا أن المهمة تبدو صعبة في ظل رغبة صينية برد اعتبار خسارتها ذهاباً في نوفمبر 2019 بهدفين مقابل هدف.



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