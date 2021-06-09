صدمة شديدة لميسي والأرجنتين بسبب هدف في الدقيقة 95

المصدر: وكالات

أهدر المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم فرصة ذهبية لاستعادة نغمة الانتصارات في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 وسقط في فخ التعادل 2 / 2 مع مضيفه الكولومبي صباح اليوم في الجولة الثامنة من التصفيات، وذلك بسبب هدف صادم في الدقيقة 95. وكانت الصدمة والخيبة شديدة على نجم الارجنتين ليونيل ميسي وزملاءه، حيث بدوا محبطين خلال خروجهم من أرضية الملعب.

وكان التانغو في طريقه للتغلب على مضيفه الكولومبي بهدفين سجلهما كريستيان روميرو ولياندرو باريديس في الدقيقتين الثالثة والثامنة مقابل هدف سجله لويس مورييل من ضربة جزاء في الدقيقة 51. لكن المنتخب الكولومبي خطف التعادل في الوقت القاتل بهدف سجله ميجيل بورخا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة. ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني بجدول التصفيات مقابل ثماني نقاط لكولومبيا في المركز الخامس.

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