غرامات صادمة على الزمالك من "فيفا"

المصدر: وكالات

أكد نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك، محمد الأتربي، أن قيمة العقوبات الموقعة من قبل الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على النادي بسبب القضايا الخارجية هي 17 مليون دولار. وقال الأتربي في تصريحات تليفزيونية اليوم إن بعض الأحكام نهائية.

وأضاف أن ملف الشكاوى في فيفا على رأس أولوياتهم في الوقت الحالي "وسنحاول بكل قوة إنهاء كل الملفات في أسرع وقت والوصول إلى حلول ودية مع جميع الأطراف". وأوضح أنهم أوفوا بوعدهم فيما يتعلق بسداد مستحقات لاعبي الفريق خلال الفترة الماضية. وتابع :"انتظروا انتعاشة مالية كبيرة في الفترة المقبلة بالزمالك وسنحاول حتى آخر يوم لنا إنهاء كل الأزمات المالية..الزمالك جاهز من الناحية المالية للتجديد لـ(التونسي) فرجاني ساسي ولا توجد أي مشكلة لنا على الإطلاق".

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