كورونا يحرم السويد من جهود نجمين عشية النهائيات الأوروبية

المصدر: وكالات

سيفتقد المنتخب السويدي جهود لاعبي وسط يوفنتوس وبولونيا الإيطاليين ديان كولوشيفسكي وماتياس سفانبرغ في مباراته الأولى في كأس أوروبا ضد إسبانيا، وذلك بسبب إصابتهما بفيروس كورونا بحسب ما أعلن اليوم. وأعلن مدرب السويدي ياني أندرسون في بادىء الأمر إصابة كولوشيفسكي (21 عاماً)، ثم تبين لاحقاً من بعد الفحوص التي خضع لها المنتخب إصابة سفانبرغ بحسب ما أفاد الاتحاد في بيان أشار فيه الى أن اللاعب وضع في العزل.

ويخوض المنتخب السويدي مباراته الأولى في المجموعة الخامسة الإثنين ضد إسبانيا في إشبيلية، لكنه سيكون من دون اللاعبين المنضمين الى لاعب وسط "لا روخا" سيرجيو بوسكتس الذي دخل حجراً صحياً لستة أيام نتيجة إصابته بـ"كوفيد-19" بحسب ما أعلن الإثنين.

وقال أندرسون بأن كولوشيفسكي "لن يكون متوفراً للمباراة ضد إسبانيا"، مع الأمل بأن يتعافى في الوقت المناسب لخوض المباراة الثانية في 18 الحالي ضد سلوفاكيا في سان بطرسبورغ التي تستضيف أيضاً المباراة الثالثة للمنتخب الاسكندينافي ضد بولندا في 23 يونيو.

وتابع أندرسون "لن نستدعي بديلاً. نأمل أن يتمكن ديان من الانضمام الى المجموعة بعد مباراة إسبانيا". وسبق للمنتخب السويدي أن فقد خدمات نجم آخر قبل النهائيات هو مخضرم ميلان الإيطالي زلاتان إبراهيموفيتش بسبب إصابة في الركبة اليسرى حرمته من تسجيل عودته الى المنتخب الوطني بعد غياب لسنوات بسبب الاعتزال.

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