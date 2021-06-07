المنتخب السوري على الطريق الصحيح نحو المونديال.. تصدّر وتأهل

المصدر: وكالات

ضمن المنتخب السوري تأهله الى الدور الثالث النهائي من تصفيات مونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في صدارة المجموعة الاولى بعد فوزه على غوام 3-صفر اليوم الاثنين في استاد الشارقة ضمن الجولة التاسعة لمنافسات المجموعة الأولى من التصفيات المزدوجة.

وسجل مارديك مارديكيان(6 و9) ومحمود المواس (84) أهداف اللقاء.

وباتت سوريا ثاني المنتخبات المتأهلة إلى الدور الحاسم من تصفيات مونديال 2022 بعد اليابان التي صعدت عن المجموعة السادسة.

وحقق"نسور قاسيون" فوزهم السابع توالياً ورفعوا رصيدهم في صدارة المجموعة الأولى الى 21 نقطة من 7 مباريات ، وبفارق 11 نقطة عن الصين الثانية التي خاضت 5 مبارياتت.

في المقابل تتذيل غوام التي تعرضت لخسارتها السابعة القاع من دون أي نقطة.

وتبقى مباراة واحدة لسوريا تخوضها امام الصين في 15 يونيو الحالي، مقابل 3 مباريات لمنتخب"التنين" من بينها المباراة التي يلعبها لاحقا امام الفلبين.

ولم يجد المنتخب السوري صعوبة في تخطي غوام، رغم أن مدربه التونسي نبيل معلول فضّل الدفع باللاعبين الذين لم يجدوا فرصتهم في المباراة الأخيرة أمام المالديف برباعية نظيفة، ولم يبدأ اساسيا من التشكيلة التي خاضت لقاء الجولة الماضية سوى فارس ارناؤوط وثار كروما. كما غاب الحارس ابراهيم عالمة والظهير الأيسر مؤيد عجان لتراكم البطاقات.

وحسمت سوريا المباراة في أول 9 دقائق بتسجيل هدفين عبر مارديكيان،الاول بعد خطأ فادح من مدافع غوام في تشتيت الكرة برأسه ليخطفها مهاجم الفيصلي الاردني ويسددها مباشرة في شباك حارس المرمى دالاس جيفري(6).

وعاد مارديكيان ليسجل الثاني بعدما استفاد من عرضية من خالد كردغلي(9).

واختتم البديل المواس الذي كان سجل ثلاثة أهداف امام المالديف المهرجان التهديفي بتسجيله الثالث بعدما انفرد بالحارس (84).

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