دياز أفضل لاعب وغوارديولا أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

وقع الإختيار على اللاعب روبين دياز وجوسيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم كأفضل لاعب ومدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020 / 2021.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أن دياز لعب دورا حاسما في تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري بعدما انضم للفريق من فريق بنفيكا البرتغالي في سبتمبر الماضي، بالإضافة لمساعدة رجال جوارديولا بالفوز بلقب كأس الرابطة والوصول لنهائي دوري الأبطال.

وساعد دياز /24 عاما/ في 32 مباراة شارك بها في خروج فريقه بشباكه نظيفة في 15 مباراة، ونفذ 35 اعتراضا صحيحا، و24 عرقلة صحيحة ، واستطاع أن يكون حاجزا للتسديدات 23 مرة، واستطاع استعادة الكرة 135 مرة.

وفي الشهر الماضي، تم اختياره لاعب العام من قبل رابطة كتاب كرة القدم، كما أنه من بين المرشحين لرابطة اللاعبين المحترفين للحصول على لقب لاعب العام.

وحصل دياز على جائز رابطة الدوري متفوقا على زميله بالفريق كيفين دي بروين، الذي فاز بها العام الماضي، وبرونو فرنانيدز وجاك جريليش وهاري كين وماسون مونت ومحمد صلاح وتوماس سوتشيك.

وفاز غوارديولا، الذي أنهى فريقه الموسم متفوقا بفارق 12 نقطة على الوصيف مانشستر يونايتد، بجائزة أفضل مدرب للمرة الثالثة، حيث سبق له الفوز بالجائزة في مناسبتين عندما قاد مانشستر سيتي للتتويج بلقب الدوري موسمي 2017 / 2018 و2018 / 2019.

وكان المرشحون الآخرون هم أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، وبريندان روجرز، مدرب ليستر سيتي، وديفيد مويس، مدرب ويستهام ومارسيلو بييلسا، مدرب ليدز.

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