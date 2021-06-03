انسحاب المصنفة الأولى من "تنس رولان غاروس"

المصدر: وكالات

انسحبت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميا في بداية المجموعة الثانية من مباراتها أمام البولندية ماغدا لينيت اليوم في الدور الثاني لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بسبب معاناتها على ما يبدو من إصابة أسفل الظهر. وتركت بارتي التي توجت بلقب البطولة في زيارتها الأخيرة إلى رولان غاروس عام 2019، الملعب في نهاية المجموعة الاولى التي خسرتها 1-6 من أجل تلقي العلاج، قبل أن تضطر إلى الانسحاب عقب الشوط الرابع للمجموعة الثانية عندما كانت النتيجة 2-2.

وقالت بارتي (25 عاما) "إنه أمر مفجع"، موضحة أنها تعرضت للإصابة "الجديدة" في التدريبات الأسبوع الماضي. وأضافت "كانت الأشهر الثلاثة الأخيرة رائعة، مع القليل من الانتكاسات، وما حدث اليوم وهذا الأسبوع هنا في باريس لن يزيل ذلك". وتابعت "إنه لأمر مخيب للآمال أن تنتهي على هذا النحو. لقد تلقيت نصيبي العادل من الدموع هذا الأسبوع. كل شيء على ما يرام. كل شيء يحدث لسبب ما"، مشيرة إلى أنه "سيكون هناك جانب مضيء في هذا في النهاية. بمجرد أن أكتشف ما هو، سيجعلني أشعر بتحسن قليل".

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