التشكيلة المتوقعة لمنتخب سورية أمام المالديف في تصفيات المونديال

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف موقع "سناك سوري" عن التشكيلة المتوقعة التي سيخوض بها المدرب التونسي نبيل معلول مباراته الرسمية الأولى مع منتخب سورية، التي تجمع "نسور قاسيون" أمام المالديف على استاد نادي الشارقة، في الثامنة بالتوقيت المحلي، في استكمال مباريات المجموعة الأولى ضمن المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وآسيا 2023.

وقال موقع "سناك سوري" إن التشكيلة لن تخرج عن إشراك إبراهيم عالمة كحار أساسي، على أن يشهد خط الدفاع اشراك فارس ارناؤوط وعمرو ميداني كقلبي دفاع، والاعتماد على حسين جويد ويوسف الحموي كظهيرين مع وجود خيارات بديلة مثل مؤيد العجان وخالد كردغلي". وأضاف "يجد معلول فرصة سانحة للدفع بكل من سيمون أمين وأسامة أومري كلاعبي ارتكاز في خط الوسط، وإيكال المهمة لمؤمن ناجي ومحمود المواس للعب على الجناحين، ولتقتصر الخيارات الهجومية في ظل الغيابات المؤثرة عن قائمة "نسور قاسيون" للإصابة وأبرزها عمر السومة وعبد الحرمن بركات، على الثنائي علاء الدالي ومارديك مارديكيان".

وأشار إلى التشكيلة التي اعتمد عليها التونسي معلول في أخر التجارب الودية للمنتخب السوري، التي جمعته في 30 مارس الماضي أمام نظيره الإيراني، في قائمة اتكل فيها مدرب "نسور قاسيون" على خدمات الثنائي الهجومي محمود المواس وعبد الرحمن بركات، ومن خلفهم محمد عثمان كوسط متقدم، بجانب رباعي خط الوسط، كامل حميشة ومحمد عنز كلاعبي ارتكاز، ويوسف المصري ومؤيد العجان وسط متأخر، مقابل ثلاثة لاعبين على صعيد الخط الدفاعي عبر ثائر كروما في مركز الظهير الأيسر، وعمرو ميداني قلب الدفاع ومحمد فارس ارناؤوظ كظهير أيمن، مع العلم أن اللقاء انتهى بخسارة منتخب سورية بثلاثية نظيفة.

ويتصدر المنتخب السوري فرق مجموعته الأولى بالعلامة الكاملة وبرصيد 15 نقطة، بفارق الخمسة نقاط عن المنتخب الصيني الوصيف، ويحتل المنتخب الفيليبيني المركز الثالث برصيد سبعة نقاط، بفارق النقطة عن المنتخب المالديفي الذي يحتل المركز الرابع، وليتذيل منتخب غوام فرق المجموعة برصيد صفر نقطة.

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