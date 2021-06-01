6 لاعبين كانوا العامل الحاسم في ألقاب فرقهم.. أبرزهم لوكاكو وسواريز

المصدر: محمد فاضل - دبي

أسهم 6 لاعبون دوليون بشكل كبير ومؤثر بفوز فرقهم في بطولات الدوري ببلدانهم بعد ان كانوا حاسمين في تتويج انديتهم بالبطولة، ومنهم من تمكن من تحطيم رقم قياسي غير مسبوق، وقاد فريقه للقب بعد غياب طويل، كما حدث لانتر ميلان الايطالي الذي فاز بعد 11 عاما من الغياب، وايضا سبورتنغ لشبونة الذي فاز ببطولة الدوري البرتغالي بعد 19 سنة، بينما اسهم الاوروغوياني سواريز بفوز غال لفريق اتليتيكو مدريد بالدوري الاسباني بعد سبع سنوات. وكان للدور الفني المميز لمدافع مانشستر ستي البرتغالي روبن دياز الاثر الكبير بفوز سيتي بلقب البريميرليغ قبل ثلاثة جولات من ختام البطولة، ومثله لمهاجم ليل الفرنسي الكندي جوناثان ديفيد الذي اسهم بشكل بارز بفوز ليل بالدوري الفرنسي بعد 10 سنوات من الغياب عن منصات التتويج، بينما قاد البولندي ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونيخ إلى تاسع لقب على التوالي مشفوعا بتحطيمه لرقم قياسي ظل صامدا منذ 1972 باسم جيرارد مولر. وفيما يلي نسلط الضوء على اللاعبين الستة:

لوكاكو نجم انتر ميلان

انضم البلجيكي لوكاكو الى انتر ميلان الايطالي قادما من مانشستر يونايتد بقيمة 74 مليون يورو، وكانت اغلى صفقة في تاريخ الانتر. وفي الموسم الماضي خاض 44 مباراة في جميع المسابقات وسجل 30 هدفا وصنع 10 اهداف.

سواريز المبدع في أتلتيكو

لايختلف اثنان ان البرشلوني السابق الاوروغوياني لويس سواريز اسهم بشكل كبير جدا بفوز اتلتيكو مدريد ببطولة الدوري الاسباني بعد موسم استثنائي خاض فيه 38 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 21 هدف و صنع 3 اهداف، منها الهدف في مرمى اوساسونا في الجولة قبل الاخيرة، وهدف في الجولة الاخيرة امام بلد الوليد.

روبن دياز ومان سيتي

خاض المدافع البرتغالي روبن دياز (24 سنة وخريج اكاديمية بنفيكا) 49 مباراة مع مانشستر ستي وسجل هدفا واحدا، لكنه كان الأبرز في الخط الدفاعي. وكان دياز انتقل إلى سيتي مقابل 68 مليون يورو كأغلى صفقة لمدافع في تاريخ النادي، وحصل على جائزة أفضل لاعب كرة قدم من قبل اتحاد كتاب كرة القدم، ليصبح أول مدافع يفوز بالجائزة منذ ستيف نيكول لاعب ليفربول في عام 1989.

بيدرو نجم سبورتنغ

قاد صانع ألعاب سبورتينغ لشبونة البرتغالي بيدرو جونسالفيش 22 سنة فريقه للتتويج ببطولة الدوري بعد 19 سنة من الابتعاد عن اللقب، بعد ان سجل 23 هدفا وصنع 5 اهداف من اصل 37 مباراة خاضها مع الفريق، قادته ايضا للانظمام لاول مرة الى المنتخب البرتغالي.

جوناثان نجم ليل الفرنسي

فاجأ نادي ليل الفرنسي الاوساط الرياضية الاوروبية، عندما فاز ببطولة الدوري الفرنسي على حساب ابرز الاندية في اوروبا باريس سان جيرمان، واستفاد ليل كثيرا من مهاجمه الكندي جوناثان ديفيد 22 سنة، الذي يعتبر انضمامه إلى ليل، اغلى صفقة في تاريخ النادي الفرنسي بـ 27 مليون يورو، حيث خاض في الموسم الماضي 48 مباراة في جميع المسابقات وسجل 13 هدفا وصنع 5.

ليفاندوفسكي بطولة ورقم

سجل البولندي ليفاندوفسكي 41 هدفا لصالح بايرن ميونيخ، وقاده للبطولة التاسعة على التوالي بالدوري الالماني، وحطم بها رقم قياسي لعدد الاهداف في موسم واحد كان مسجلا باسم الالماني جيرارد مولر منذ 1972، وهو ما يعد انجازا كبيرا اسهم بفاعلية كبيرة بالفوز بالبطولة، في 40 مباراة خاضها في جميع المسابقات وسجل 48 هدفا منها 41 في بطولة الدوري وصنع 9 اهداف.

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