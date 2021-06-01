لاعب في الدوري السعودي يعوض غياب السومة عن منتخب سورية

المصدر: جوني جبور- دبي

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، عن قيام الجهاز التدريبي لمنتخب سورية، عن ضم كل من ورد السلامة لاعب فريق البكيرية السعودي بالدرجة الأولى، ومحمود البحر القادم من فريق جبلة السوري، لتعويض قائمة الغيابات في منتخب "نسور قاسيون"، ومن أبرزها مهاجم المنتخب وفريق الأهلي السعودي عمر السومة.

وقال الاتحاد على صفحته في "فيسبوك"، إن: "استدعاء ورد السلامة، بجانب ضم محمود البحر يأتي تعويضاً للغيابات المؤثرة التي ضربت قائمة المنتخب قبيل استكماله التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022، وآسيا 2023".

وأوضح الاتحاد:"قائمة الغيابات جراء تجدد الإصابات، تضم لاعبين مؤثرين، يبرز منهم عمر السومة مهاجم المنتخب وفريق الأهلي السعودي، وأحمد الصالح مدافع العربي الكويتي، وعبد الرحمن بركات مهاجم المحرق البحريني، وماهر دعبول مدافع نادي تشرين السوري".

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس، نقل مباريات المجموعة الأولى في التصفيات المزدوجة، من الصين إلى الإمارات، وذلك جراء تداعيات فيروس "كورونا"، على أن يتم لاحقا إعادة جدولة تاريخ المباريات. ويتصدر المنتخب السوري فرق المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، وبرصيد 15 نقطة، بفارق خمس نقاط عن المنتخب الصيني الوصيف، فيما يحتل منتخب الفيليبين المركز الثالث برصيد سبعة نقاط، وجرز المالديف رابعاً برصيد ثلاثة نقاط، وغوام في المركز الخامس والأخير برصيد صفر نقطة.

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