عودة هنري إلى الجهاز الفني لمنتخب بلجيكا

المصدر: بروكسل ■ أ.ف.ب

عاد المهاجم الدولي الفرنسي السابق تييري هنري، إلى الجهاز الفني لمنتخب بلجيكا لكرة القدم قبل أيام من انطلاق كأس أوروبا، بحسب ما أعلن الاتحاد البلجيكي للعبة.

وكتب الحساب الرسمي للشياطين الحمر: «نستقبل تييري هنري ضمن الجهاز الفني من أجل كأس أوروبا 2020».

ويشكّل استدعاء هنري لمعاونة المدرب الاسباني روبرتو مارتينيس عودة مفاجئة لنجم أرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني سابقاً.

بدوره، قال هنري عبر المنصة عينها: «هذا شرف كبير وامتياز أن يتم استدعائي لتقديم المساعدة لروبرتو».

وكان هنري (43 عاماً) ضمن الجهاز الفني لبلجيكا بين عامي 2016 و2018.

وتُعدّ بلجيكا من المرشحين لإحراز كأس أوروبا، وهي وقعت في المجموعة الثانية التي تضم روسيا والدنمارك وفنلندا.

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