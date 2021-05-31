عاجل.. بلد جديد يستضيف كوبا أميركا 2021 بدلاً من كولومبيا والأرجنتين

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الأميركي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول)، اليوم الإثنين، أن كأس كوبا أميركا 2021 التي كانت مقررة في كولومبيا والأرجنتين ستقام أخيرا في البرازيل في الفترة بين 13 يونيو والعاشر من يوليو المقبلين.

وقال الاتحاد الأميركي الجنوبي في حسابه على تويتر "ستقام كأس أمريكا الجنوبية 2021 في البرازيل. تم تأكيد موعد انطلاق البطولة ونهايتها"، وذلك بعد ساعات من قرار الأرجنتين التخلي عن استضافتها بسبب فيروس كورونا، عقب عشرة أيام من انسحاب شريكتها كولومبيا للسبب ذاته.

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