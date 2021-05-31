«طيران الإمارات» تعود إلى بطولة «رولان غاروس» 2021

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «طيران الإمارات» عن تواصل دعم بطولة رولان غاروس للسنة التاسعة على التوالي، بصفتها الناقل الرسمي والشريك المميز للبطولة الباريسية الشهيرة، التي تجري منافساتها اعتباراً من أمس وحتى 13 يونيو المقبل.

ترتبط «طيران الإمارات» مع بطولة رولان غاروس منذ عام 2013، وأصبحت شريكاً أول لبطولة «غراند سلام» عام 2017.

وقالت «طيران الإمارات» إنها تتمتع بموجب اتفاقية الشراكة لمدة خمس سنوات، بحضور بارز طوال البطولة.

ويأتي التزام «طيران الإمارات» نحو بطولة رولان غاروس في إطار محفظة رعايتها الحالية العالمية للعبة التنس، التي تضم الآن ثلاثاً من بطولات «غراند سلام» الأربع، بالإضافة إلى 60 بطولة أخرى على مدار العام من خلال شراكة مع اتحاد لاعبي التنس المحترفين ATP.

وأكدت الناقلة أنها ترى في الرياضة وسيلةً مُثلى للتواصل مع المشجعين وتقديم تجارب ذات مستوى عالمي، ما يعكس التزامها نحو عملائها من خلال المنتجات المبتكرة والخدمات المتميزة.

وتعمل «طيران الإمارات» في دورة هذا العام على ربط المشجعين وتحقيق التواصل مع عشاق التنس باستخدام الوسم #EmiratesFlyBetterMents لالتقاط ومشاركة الإثارة والشغف بالتنس، على مدار اليوم، عبر المنصات الإعلامية.

وتسيّر «طيران الإمارات» حالياً رحلتين كل يوم بين دبي وباريس، إحداهما بطائرة بوينغ 777-300ER والأخرى بطائرة إيرباص A380، ما يجعلها الناقلة الوحيدة التي تشغل هذا الطراز من الطائرات العملاقة في فرنسا.

وتشمل محفظة «طيران الإمارات» للتنس بعضاً من أبرز الأحداث في أجندة اللعبة، مثل بطولة أستراليا المفتوحة وبطولة فرنسا المفتوحة وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

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