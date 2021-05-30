الإصابة تبعد نجم الأهلي المصري عن مواجهة الترجي التونسي

المصدر: وكالات

أعلن النادي الأهلي المصري اليوم الأحد خروج ظهيره الأيمن محمد هاني من حسابات الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في مواجهة الترجي الرياضي التونسي المقرر لها 18 يونيو المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم إن نتيجة الأشعة التي خضع لها هاني، أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية.

وأضاف عبدالحفيظ أن هاني سيحتاج لثلاثة أسابيع من أجل التعافي من الإصابة، وإعلان جاهزيته للعودة من جديد للتدريبات الجماعية، مشيرا إلى أن اللاعب سيبدأ على الفور في تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي.

كان هاني قد أصيب خلال فوز الأهلي 2 / صفر على نهضة بركان المغربي أول أمس الجمعة بمباراة كأس السوبر الأفريقي التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح عبدالحفيظ أن نتيجة الأشعة التي خضع لها محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق بعد إصابته أمام بركان أيضا، أثبتت إصابته بجزع في الرباط الداخلي للكاحل، ليغيب عن التدريبات لمدة أسبوعين، حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news