9 انتصارات و23 هدفا تقود تشيلسي إلى لقب دوري الأبطال

المصدر: وكالات

توج تشيلسي بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لهذا الموسم بفوزه الثمين 1 / صفر على مانشستر سيتي اليوم السبت في نهائي إنجليزي خالص للبطولة على استاد "إل دراجاو" بمدينة بورتو البرتغالية.

وخلال مسيرته نحو لقب البطولة ، حقق تشيلسي تسعة انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة فقط في المباريات الـ13 التي خاضها بطريقه إلى منصة التتويج ، وسجل لاعبوه 23 هدفا فيما اهتزت شباك الفريق أربع مرات فقط ، وكانت نتائج الفريق كالآتي :

دور المجموعات (المجموعة الخامسة) :

تشيلسي × أشبيلية الإسباني صفر / صفر

كراسنودار الروسي × تشيلسي صفر / 4

تشيلسي × رين الفرنسي 3 / صفر

رين × تشيلسي 1 / 2

أشبيلية × تشيلسي صفر / 4

تشيلسي × كراسنودار 1 / 1

دور الستة عشر :

أتلتيكو مدريد الإسباني × تشيلسي صفر / 1

تشيلسي × أتلتيكو مدريد 2 / صفر

دور الثمانية :

بورتو البرتغالي × تشيلسي صفر / 2

تشيلسي × بورتو صفر / 1

المربع الذهبي :

ريال مدريد الإسباني × تشيلسي 1 / 1

تشيلسي × ريال مدريد 2 / صفر

النهائي :

تشيلسي × مانشستر سيتي الإنجليزي 1 / صفر

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