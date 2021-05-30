9 انتصارات و23 هدفا تقود تشيلسي إلى لقب دوري الأبطال
توج تشيلسي بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لهذا الموسم بفوزه الثمين 1 / صفر على مانشستر سيتي اليوم السبت في نهائي إنجليزي خالص للبطولة على استاد "إل دراجاو" بمدينة بورتو البرتغالية.
وخلال مسيرته نحو لقب البطولة ، حقق تشيلسي تسعة انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة فقط في المباريات الـ13 التي خاضها بطريقه إلى منصة التتويج ، وسجل لاعبوه 23 هدفا فيما اهتزت شباك الفريق أربع مرات فقط ، وكانت نتائج الفريق كالآتي :
دور المجموعات (المجموعة الخامسة) :
تشيلسي × أشبيلية الإسباني صفر / صفر
كراسنودار الروسي × تشيلسي صفر / 4
تشيلسي × رين الفرنسي 3 / صفر
رين × تشيلسي 1 / 2
أشبيلية × تشيلسي صفر / 4
تشيلسي × كراسنودار 1 / 1
دور الستة عشر :
أتلتيكو مدريد الإسباني × تشيلسي صفر / 1
تشيلسي × أتلتيكو مدريد 2 / صفر
دور الثمانية :
بورتو البرتغالي × تشيلسي صفر / 2
تشيلسي × بورتو صفر / 1
المربع الذهبي :
ريال مدريد الإسباني × تشيلسي 1 / 1
تشيلسي × ريال مدريد 2 / صفر
النهائي :
تشيلسي × مانشستر سيتي الإنجليزي 1 / صفر
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