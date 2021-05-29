تعرف إلى تشكيل مانشستر سيتي وتشلسي في نهائي دوري الأبطال
في ما يأتي تشكيلة كل من مانشستر سيتي وتشلسي الإنجليزيين اللذين يتواجهان مساء السبت في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب "دراغاو" في بورتو:
مانشستر سيتي
البرازيلي إيدرسون - كايل ووكر وجون ستونز والبرتغالي روبن دياش والأوكراني ألكسندر زينتشينكو - الألماني إيلكاي غوندوغان والبلجيكي كيفن دي بروين والبرتغالي برناردو سيلفا - الجزائري رياض محرز وفيل فودن ورحيم ستيرلينغ.
المدرب: الإسباني بيب غوارديولا
تشلسي
السنغالي إدوار مندي - ريس جيمس والبرازيلي تياغو سيلفا والألماني أنتونيو روديغر - الإسباني سيزار أسبيليكويتا والفرنسي نغولو كانتي والإيطالي جورجينيو وبن تشيلويل - مايسون ماونت - الألمانيان تيمو فيرنر وكاي هافيرتس
المدرب: الألماني توماس توخل
الحكم: الإسباني أنتونيو لاهوس
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news