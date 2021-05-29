تعرف إلى تشكيل مانشستر سيتي وتشلسي في نهائي دوري الأبطال

المصدر: وكالات

في ما يأتي تشكيلة كل من مانشستر سيتي وتشلسي الإنجليزيين اللذين يتواجهان مساء السبت في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب "دراغاو" في بورتو:

مانشستر سيتي

البرازيلي إيدرسون - كايل ووكر وجون ستونز والبرتغالي روبن دياش والأوكراني ألكسندر زينتشينكو - الألماني إيلكاي غوندوغان والبلجيكي كيفن دي بروين والبرتغالي برناردو سيلفا - الجزائري رياض محرز وفيل فودن ورحيم ستيرلينغ.

المدرب: الإسباني بيب غوارديولا

تشلسي

السنغالي إدوار مندي - ريس جيمس والبرازيلي تياغو سيلفا والألماني أنتونيو روديغر - الإسباني سيزار أسبيليكويتا والفرنسي نغولو كانتي والإيطالي جورجينيو وبن تشيلويل - مايسون ماونت - الألمانيان تيمو فيرنر وكاي هافيرتس

المدرب: الألماني توماس توخل

الحكم: الإسباني أنتونيو لاهوس

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