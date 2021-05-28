الأهلي يخمد "البركان".. ويعلنها: "أنا سوبر إفريقيا"

المصدر: وكالات

واصل الأهلي المصري ممارسة هوايته في حصد البطولات، وأضاف لقبا جديدا يضاف إلى سلسلة إنجازاته، عقب تتويجه بلقب كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم للمرة السابعة في تاريخه، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 / صفر على نهضة بركان المغربي، اليوم الجمعة، في الدوحة.

كان الأهلي الأكثر استحواذا على الكرة على مدار شوطي المباراة، وإن كان نهضة بركان الأكثر خطورة على المرمى خلال الشوط الأول فقط، قبل أن يتسبب التراجع البدني للاعبيه في سيطرة الفريق المصري على مجريات الأمور في الشوط الثاني.

وافتتح محمد شريف التسجيل للأهلي في الدقيقة 57، قبل أن يضيف (البديل) صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة 82.

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