أمير سعودي يقرر تسديد ديون نادي النصر ويتكفل بصفقتين

المصدر: وكالات

ذكرت تقارير صحافية اليوم أن الأمير خالد بن فهد، عضو الشرف الذهبي بنادي النصر السعودي، سيعلن قريبا عن تكفله بتسديد جميع الالتزامات المالية على النادي إضافة الى التكفل بصفقتين. وبحسب صحيفة "اليوم" السعودية الصادرة اليوم، فإن الأمير خالد بن فهد، سيعلن ذلك خلال أول اجتماع لأعضاء شرف النادي.

وبجانب سداد ديون النصر فمن المقرر أيضا أن يمول بن فهد صفقتين أجنبيتين للفريق بعد أن تكفل في وقت سابق بتمويل صفقة البرازيلي أندرسون تاليسكا، وفقا لما قاله مسلي آل معمر رئيس النادي. تجدر الإشارة بأن ديون نادي النصر تبلغ حوالي 300 مليون ريال.

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