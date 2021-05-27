بالصور: مانشستر يونايتد يغرق.. و"الغواصات الصفراء" تطفو بلقب الدوري الأوروبي 11-10

المصدر: محمد الحتو - دبي

ظفر فياريال الإسباني "الغواصات الصفراء" بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على مانشستر يونايتد الإنجليزي في المباراة النهائية بركلات الترجيح (11- 10)، اليوم الأربعاء، في جدانسك، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).

وافتتح فياريال التسجيل بواسطة النجم الإسباني جيرارد مورينو (29)، قبل أن يعادل مانشستر يونايتد النتيجة عبر إدينسون كافاني في الدقيقة (55)، ولكن الركلات ابتسمت لأبناء المدرب إبمري أوناي وضمنت لفياريال المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكانت المباراة الماراثونية امتدت حتى الركلة الترجيحية رقم 11 التي سددها حارس مانشستر يونايتد الدولي الإسباني دي خيا وتصدى لها ببراعة الأرجنتيني جيرونيمو رولي، ليعلن الحكم فوز فياريال باللقب التاريخي وسط فرحة هستيرية للفريق الفائز وحسرة كبيرة للاعبي مانشستر يونايتد ومدربهم الاسكتلندي ذو الوجه الطفولي أوله جونار سولسكاير.

وكان الفريق الإنجليزي الأقرب لحسم اللقب في الوقت الأصلي لولا رعونة مهاجمه الشاب راشفورد الذي لم يكن في مستواه الحقيقي وأهدر فرصة ذهبية خلال المجريات، الأمر الذي شكل علامة فارقة في المباراة، فضلاً عن عدم تعامل بقية لاعبي اليونايتد مع الكرات بالشكل الفعال أمام مرمى فياريال الذي نجا من الخسارة وأوصل المباراة إلى الركلات التي رجحت كفته لتكون النهاية إسبانية.

وضمن فياريال المنافسة أيضاً على لقب السوبر الأوروبي الذي سيجمعه لاحقاً مع فريق إنجليزي أيضاً وهو الفائز بنهائي دوري أبطال أوروبا المقرر السبت المقبل بين مانشستر سيتي وتشيلسي.

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