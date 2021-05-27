فتح ملف تأديبي أوروبي يهدد باستبعاد الريال وبرشلونة واليوفي من «الأبطال»

المصدر: زيوريخ ■ أ.ف.ب

اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) خطوة رسمية، أول من أمس، من خلال فتح إجراء تأديبي بحق ثلاثة أندية هي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، التي لاتزال ترفض التخلي عن فكرتها بإقامة مسابقة الدوري السوبر بعد إجهاضه اثر انسحاب تسعة أندية أخرى. وتهدد الإجراءات الجديدة باستبعادها من المشاركة في أبطال أوروبا لنسخة أو نسختين مقبلتين.

وبعد تعيين عدد من «المفتشين الأخلاقيين والتأديبيين» في هذه القضية في 12 مايو، ما يوازي تحقيقاً أولياً، فتحت المنظمة الأوروبية إجراءات تأديبية ضد الأندية الثلاثة. ويتعين على هيئة الرقابة والأخلاق الخاصة بها الآن إثبات الانتهاك المحتمل للإطار القانوني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي ارتكبته الأندية المتمردة الثلاثة، بينما أفلتت الأندية التسعة المنسحبة من هذه الملاحقات في مقابل عقوبات مالية خفيفة.

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