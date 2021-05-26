تشكيلة السعودية لمواجهة اليمن وسنغافورة وأوزبكستان

المصدر: وكالات

أعلن المدرب الفرنسي للمنتخب السعودي لكرة القدم هيرفيه رينار اليوم الأربعاء قائمة "الأخضر" استعدادا لخوض المباريات المقررة الشهر المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وتستأنف التصفيات بنظام التجمع وتستضيف الرياض منافسات المجموعة الرابعة، وذلك بسبب القيود التي فرضت في الفترة الماضية على السفر بسبب فيروس كوفيد-19.

ويخوض الأخضر ثلاث مباريات، الأولى ضد اليمن في الخامس من يونيو، والثانية ضد سنغافورة في 11 منه، والثالثة ضد أوزبكستان في 15 من الشهر ذاته.

وتتصدر السعودية ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات بفارق نقطتين أمام أوزبكستان، وأربع نقاط أمام سنغافورة، فيما يحتل اليمن المركز الرابع برصيد خمس نقاط، وفلسطين المركز الأخير برصيد 4 نقاط، علما بأن الأخير هو الوحيد الذي لعب ست مباريات حتى الان في المجموعة.

وهنا اللائحة: محمد العويس، زيد البواردي، عبدالله العويشير، محمد الربيعي، حسان تمبكتي، عبدالله مادو، عبد الإله العمري، علي البليهي، سعود عبد الحميد، محمد البريك، سلطان الغنام، مهند الشنقيطي، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، علي الحسن، عبد الإله المالكي، علي الأسمري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سلمان الفرج، محمد الكويكبي، فهد المولد، عبد الرحمن غريب، سالم الدوسري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان، صالح الشهري.

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