نتائج الجولة الأخيرة والترتيب النهائي للدوري الأنجليزي

المصدر: وكالات

اختتمت مساء اليوم السبت الجولة الأخيرة من الدوري الأنجليزي.

نتائج الجولة 38 والأخيرة

أستون فيلا - تشلسي 2 - 1

فولهام - نيوكاسل يونايتد 0 - 2

ليدز يونايتد - وست بروميتش ألبيون 3 - 1

ليستر سيتي - توتنهام 2 - 4

ولفرهامبتون - مانشستر يونايتد 1 - 2

ليفربول - كريستال بالاس 2 - 0

أرسنال - برايتون 2 - 0

مانشستر سيتي - إيفرتون 5 - 0

شيفيلد يونايتد - بيرنلي 1 - 0

وست هام - ساوثمبتون 3 - 0

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. مانشستر سيتي 38 27 5 6 83 32 86

2. مانشستر يونايتد 38 21 11 6 73 44 74

3. ليفربول 38 20 9 9 68 42 69

4. تشلسي 38 19 10 9 58 36 67

5. ليستر سيتي 38 20 6 12 68 50 66

6. وست هام 38 19 8 11 62 47 65

7. توتنهام 38 18 8 12 68 45 62

8. أرسنال 38 18 7 13 55 39 61

9. ليدز يونايتد 38 18 5 15 62 54 59

10. إيفرتون 38 17 8 13 47 48 59

11. أستون فيلا 38 16 7 15 55 46 55

12. نيوكاسل يونايتد 38 12 9 17 46 62 45

13. ولفرهامبتون 38 12 9 17 36 52 45

14. كريستال بالاس 38 12 8 18 41 66 44

15. ساوثمبتون 38 12 7 19 47 68 43

16. برايتون 38 9 14 15 40 46 41

17. بيرنلي 38 10 9 19 33 55 39

18. فولهام 38 5 13 20 27 53 28

19. وست بروميتش ألبيون 38 5 11 22 35 76 26

20. شيفيلد يونايتد 38 7 2 29 20 63 23

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