البايرن يخوض لقاءه الأخير في الدوري الألماني بحضور جماهيري

المصدر: وكالات

أعلن نادي بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، اليوم أنه سيتمكن من استقبال 250 متفرجا في ملعب (أليانز أرينا) في مباراته الأخيرة بالمسابقة هذا الموسم ضد ضيفه أوجسبورج.

من المقرر أن تشهد المباراة، التي سوف تُقام يوم السبت القادم، حضورا جماهيريا في معقل الفريق البافاري للمرة الأولى منذ مارس 2020، عندما التقى بايرن مع أوجسبورج أيضا الموسم الماضي، وذلك بعدما قرر مجلس الوزراء البافاري تخفيف إجراءات فيروس كورونا خلال الفعاليات التي تقام في أماكن مفتوحة.

وسيمنح النادي 100 تذكرة للعاملين في القطاع الصحي "الذين عملوا بجد من أجل مجتمعنا خلال جائحة فيروس كورونا". وستكون 100 تذكرة أخرى متاحة لجميع مشجعي بايرن وأعضاء النادي عن طريق القرعة. فيما سيحصل هانزي فليك، مدرب بايرن الذي يستعد للرحيل عن الفريق، والمدربون المساعدون واللاعبون الذين سيغادرون بعد الموسم الحالي على خمس تذاكر لكل من العائلة والأصدقاء.

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