الاتحاد البلجيكي يعلن تطعيم لاعبي المنتخب بلقاح كورونا قبل كأس أوروبا

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم اليوم أنه سيجرى تطعيم لاعبي المنتخب البلجيكي باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد قبل بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) التي تنطلق في يونيو المقبل. وذكر الاتحاد عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"نحن سعداء للغاية بقرار الحكومة بتطعيم الشياطين الحمر (لاعبي المنتخب البلجيكي) قبل بداية يورو 2020."

وأضاف:"هو أمر مهم للغاية بالنسبة للدور الذي نرغب في أن نلعبه في البطولة. نحن ممتنون للغاية لكل الأشخاص الذين ساهموا في إتاحة ذلك". وذكرت تقارير إخبارية محلية أن لاعبي المنتخب، ومن بينهم كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي وروميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، سيتلقوا لقاح "جونسون آند جونسون" وهو من جرعة واحدة فقط وليس جرعتين.

ويعد المنتخب البلجيكي المصنف الأول على العالم من الفرق المرشحة للقب يورو 2020 التي تقام بين 11 يونيو و11 يوليو. ويستهل المنتخب البلجيكي مشواره في البطولة بلقاء نظيره الروسي يوم 12 يونيو ثم يواجه منتخبي الدنمارك وفنلندا يومي 17 و21 من الشهر نفسه.

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