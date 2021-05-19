رئيس برشلونة يهدد بقرارات مصيرية.. ويحصل على قرض بنصف مليار يورو

المصدر: حميد نعمان - دبي

ذكرت صحيفة «أس» أن نادي برشلونة حصل رسميا على قرض كبير من بنك «غولدمان ساكس» الأميركي بقيمة نصف مليار يورو. واشارت إلى أن النادي بقيادة الرئيس خوان لابورتا سعى للحصول على هذا القرض لترتيب أمور النادي المالية المتأزمة نتيجة الديون التي بلغت مليار و173 مليون يورو، ومنها 750 مليون يورو مستحقة الدفع في الفترة القصيرة المقبلة.

وجاء ذلك بعد ساعات من تهديد لابورتا بأن النادي بصدد إصدار قرارات مصيرية لمستقبل الفريق في الفترة المقبلة. ولم يتم الكشف عن طبيعة هذه القرارات، لكن وسائل إعلام كاتالونية قالت إنها قد تشمل تغيير مدرب الفريق، الهولندي رونالد كومان، وكذلك عدد من اللاعبين البارزين على غرار الفرنسي غريزمان، وأيضا أزمة التجديد لقائد الفريق ليونيل ميسي، وأمور أخرى كثيرة.

ويأمل النادي أن يسهم القرض في توفير السيولة اللازمة لعقد صفقات جديدة الصيف المقبل، بجانب تأمين الكثير من النفقات المستحقة على النادي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد موسم مالي صعب قلت فيه الإيرادات بنسبة كبيرة جدا.

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