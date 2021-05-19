تعرّف إلى مواعيد مباريات منتخب سورية في تصفيات المونديال

المصدر: جوني جبور - دبي

يخوض المنتخب السوري لكرة القدم، ثلاثة مباريات في استكمال مباريات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، التي تستضيفها مدينة سوجو الصينية من السابع وحتى 15 يونيو المقبل. ويلتقي المنتخب السوري في أولى مبارياته في سوجو، أمام المالديف، ثم يواجه غوام، ويختتم المشاركة بلقاء صاحب الضيافة المنتخب الصيني.

ويتصدر منتخب "نسور قاسيون" بالعلامة الكاملة فرق المجموعة برصيد 15 نقطة، بفارق ثمانية نقاط عن أقرب منافسيه المنتخبين الصيني والفيليبيني، ويطمح السوريين في سوجو، إلى مواصلة سلسلة نتائجهم الإيجابية، والسير قدماً إلى تحقيق إنجازٍ طال انتظاره من قبل الجمهور السوري، بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم.



مباريات منتخب سورية في مدينة سوجو الصينية

07-06-2021: سورية X المالديف

11-06-2021: سورية X غوام

15-06-2021: سورية X الصين



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