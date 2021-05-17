مدرب غير متوقع يقترب من قيادة برشلونة بدلاً من كومان

المصدر: أحمد طارق- دبي

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن إدارة برشلونة اقتربت من التعاقد مع مدرب جديد ليقود "البلوغرانا" في الموسم المقبل بدلاً من الهولندي رونالد كومان.



وأوضحت صحيفة "سبورت" أنه نجم برشلونة السابق، تشافي هرنانديز، اقترب من تولي مسؤولية الفريق الكاتالوني الموسم المقبل، خلفاً للهولندي رونالد كومان، الذي أكدت تقارير رحيله هذا الصيف.



وأشارت إلى أن إدارة نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا، تحرز تقدماً في المفاوضات مع تشافي، الذي يصل اليوم الإثنين إلى كاتالونيا لقضاء عطلته الصيفية، مبينة أنه حال توصل لابورتا لاتفاق مع تشافي، فستتم إقالة المدرب الهولندي.



ويستمر عقد تشافي (41 عاماً) مع السد القطري حتى 2023، لكنه يتضمن إمكانية فسخه حال تعاقد نادي برشلونة معه، لذا فسيرحل مجاناً حال تقدم النادي الكاتالوني بعرض للاعب الدولي السابق لقيادته في المرحلة المقبلة.

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