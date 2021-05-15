برشلونة لم يستسلم في الصراع على لقب الدوري الإسباني

المصدر: وكالات

دافع الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة عن أداء فريقه في الموسم الحالي مشيرا إلى أن النادي الكتالوني لم يستسلم في الصراع على لقب الدوري الإسباني.

وتعادل برشلونة 3 /3 مع مضيفه ليفانتي الثلاثاء الماضي وقبل جولتين من نهاية الموسم يتأخر بفارق أربع نقاط خلف اتلتيكو مدريد المتصدر، علما بأنه سيلاقي سيلتا فيجو غدا الأحد.

وتقدم برشلونة بهدفين دون رد لكن ليفانتي أدرك التعادل 2 /2 ثم فرض التعادل 3 /3 على برشلونة قبل سبع دقائق من النهاية.

وقال كومان "لم نستسلم، لقد سجلنا عودة مثيرة كلفتنا الكثير من الجهد".

وأضاف "اتلتيكو والريال أيضا فقدا نقاطا، إنها حقيقة أننا أهدرنا فرصة كبيرة بخسارتنا على ملعبنا أمام غرناطة بهدفين لهدف في نهاية الشهر الماضي، لكننا نتحدث عن مباراة واحدة".

وأشار "من المهم أن تؤمن وتواصل، تحاول الفوز ويكون لديك أمل، فرصتنا في التتويج ضئيلة ، لكن مازال هناك فرصة وعلينا الفوز في مباراتينا".

وأوضح "في أخر أسبوعين شعرت بسوء المعاملة ، لقد فزنا بلقب الكأس، نجحنا في تعويض تأخرنا بفارق 12 نقطة".

وختم بالقول "بالنظر إلى الصحافة في الأيام الأخيرة ، فقد المحت إلى أننا قمنا بمهمة سيئة للغاية وأنا لا أتفق مع هذا".

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