نجم سان جرمان يغيب عن فريقه ومشاركته في كأس أوروبا مهددة

المصدر: وكالات

سيغيب لاعب الوسط الإيطالي الدولي ماركو فيراتي عن الملاعب بين 4 و6 أسابيع لاصابته بركبته، بحسب ما أعلن فريقه باريس سان جرمان الفرنسي اليوم، ما يهدد مشاركته في كأس أوروبا للمنتخبات الصيف المقبل. وتعرض فيراتي لاصابة في الرباط الجانبي لركبته اليمنى الأسبوع الماضي خلال التمارين، وتبدو ضئيلة احتمالات عودته قبل مباراة إيطاليا وتركيا في 11 يونيو المقبل في روما.

غاب عن تعادل فريقه الأخير مع رين في الدوري المحلي، لتتضاءل فرصة احتفاظه بلقبه أمام ليل المتصدر. كما أن فريق العاصمة ودع مسابقة دوري ابطال اوروبا، لخسارته أمام مانشستر سيتي الإنكليزي في نصف النهائي. ويغيب ابن الثامنة والعشرين عن مباراتي فريقه المتبقيتين في الدوري ضد رينس وبريست بالاضافة الى نصف نهائي الكأس الاربعاء ضد مونبلييه.

وفيراتي الذي ترك معسكر بلاده في مارس الماضي لاصابة بفخذه الأيسر واصيب بفيروس كورونا، كان قد غاب عن كأس أوروبا 2016 بسبب الاصابة أيضا، فيما غابت بلاده عن نهائيات مونديال 2018. وتلعب إيطاليا في مجموعة تضم تركيا وسويسرا وويلز.

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