رونالدو يمسح أحزان الخسارة مع يوفنتوس بزيارة لمقر فيراري

المصدر: جوني جبور-دبي

كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن النجم البرتغالي كريستانو رونالدو لم يشارك في تدريبات فريقه يوم أمس بصورة طبيعية، بعد أن توجه إلى مصنع "فيراري" للسيارات رفقة رئيس نادي يوفنتوس أندريا أنييلي.

وقال الموقع الإيطالي: "إن رونالدو حاول نسيان الهزيمة القاسية التي تعرض لها برفقة فريقه يوفنتوس مساء الأحد أمام "إسي ميلان" بثلاثية نظيفة، بالتوجه برفقة رؤساء نادي يوفنتوس إلى مدينة "مارانيلو" مقر "فيراري"، في زيارة تخللها صور تذكارية للنجم البرتغالي مع سائقي فريق "فيراري" المشارك في بطولة العالم سباقات الجائزة الكبرى "الفورمولا1" الإسباني كارلوس سانيز الأبن، وشارل لوكلير المنحدر من إمارة موناكو".

وأضاف الموقع أن: "زيارة رونالدو إلى مقر "فيراري" المرتبطة بعائلة "أنييلي" المالكة لنادي يوفتوس، تكللت بشراء النجم البرتغالي لطراز جديد من سيارات فيراري".

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