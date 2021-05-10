نجم العين السابق: أفضل الجلوس في البيت بدلاً من اللعب للزمالك

المصدر: أحمد طارق- دبي

أكد لاعب العين السابق والأهلي المصري حسين الشحات أنه يمتلك عروضاً عدة للرحيل عن "الأحمر" في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة متحدثاً عن إمكانية انتقاله إلى الزمالك في حال تلقيه عرضاً من "الأبيض".

وقال الشحات لقناة "إم بي سي مصر" إنه يفضل الجلوس في البيت في حال تلقيه عرضاً للعب في الزمالك، مشيراً إلى أنه يحترم جمهور "الأبيض" ولكنه شدد على أن فكرة اللعب للمنافس التقليدي للأهلي مستبعدة تماماً بالنسبة له.

وأشار إلى أنه لديه عروضا من صن داونز الجنوب إفريقي وبعض الأندية السعودية والإماراتية، يرفض الإفصاح عنها.

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