نجم الزمالك: جمهور الأهلي يحبني.. وأطلب السماح بسبب "اضرب يا بدري"

المصدر: أحمد طارق- دبي

اعتذر لاعب الزمالك عبدالله جمعة لجمهور المنافس التقليدي الأهلي، مؤكداً أنه يعترف بأنه أخطأ عندما احتفل بفوز الترجي على "الأحمر" في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018.



وأوضح جمعة لقناة "إم بي سي مصر" أنه يتمنى أن يسامحه جمهور الأهلي بعدما نشر مقطع فيديو عقب فوز الزمالك بلقب السوبر الإفريقي على حساب الترجي في 2020 وقال في المقطع "اضرب يا بدري" إشارة إلى فوز الفريق التونسي على الأهلي في نهائي البطولة القارية.



وأضاف: "أعلم أن ما فعلته خطأ وأعرف أن جمهور الأهلي يحبني ولا أريد أن يغضب مني".

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