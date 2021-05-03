ميسي يعيد برشلونة إلى سكة الانتصارات قبل القمة المرتقبة أمام أتلتيكو

المصدر: وكالات

أعاد القائد والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة إلى سكة الانتصارات وأحيا آماله في المنافسة على اللقب قبل القمة المرتقبة ضد أتلتيكو مدريد السبت المقبل، وذلك بقيادته إلى الفوز على مضيفه فالنسيا 3-2 الاحد على ملعب "ميستايا" في المرحلة الرابعة والثلاثين من بطولة إسبانيا في كرة القدم.

وكان فالنسيا البادئ بالتسجيل عبر المدافع البرازيلي غابريال باوتيستا (50)، لكن برشلونة رد بثلاثة أهداف بينها ثنائية لميسي (57 و69) وهدف لمهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان (63)، قبل أن يقلص كارلوس سولير الفارق (83).

واستعاد برشلونة توازنه بسرعة عقب الخسارة المفاجئة أمام ضيفه غرناطة 1-2 في "كامب نو" الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ33، فعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 74 نقطة بفارق المواجهتين المباشرتين خلف غريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب، وبفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد المتصدر وضيفه في قمة حاسمة السبت المقبل في المرحلة السادسة والثلاثين.

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