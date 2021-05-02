رونالدو ينقذ ماء وجه يوفنتوس بثنائية متأخرة

المصدر: وكالات

أحرز كريستيانو رونالدو هدفين قرب النهاية ليقلب يوفنتوس تأخره إلى فوز 2-1 على مضيفه أودينيزي اليوم الأحد ويمنح الفريق القادم من تورينو ثلاث نقاط ثمينة في صراع المنافسة على المربع الذهبي بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وقفز يوفنتوس إلى المركز الثالث وله 69 نقطة متساويا مع أتلانتا ثاني الترتيب وميلان الرابع وتتقدم الفرق الثلاثة بنقطتين على نابولي صاحب المركز الخامس.

ووسط غفلة من الفريق الضيف استلم ناويل مولينا كرة من ركلة حرة نُفذت سريعا ليمنح فريقه التقدم بعد عشر دقائق.

واصطدمت ركلة حرة من رونالدو بذراع رودريجو دي بول قبل سبع دقائق من النهاية ونفذ المهاجم البرتغالي ركلة الجزاء بنجاح لينهي صيامه عن الأهداف في ثلاث مباريات سابقة.

وخطف رونالدو هدف الفوز بضربة رأس في الدقيقة 89 ليرفع رصيده إلى 27 هدفا في الدوري هذا الموسم في 30 مشاركة.

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