نقل نجم الأهلي محمود كهربا إلى المستشفى

المصدر: أحمد طارق- دبي

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن نجم الأهلي المصري محمود عبدالمنعم كهربا، تعرض لوعكة صحية شديدة أمس السبت، استدعت إلى نقله لأحد المستشفيات لعدة ساعات قبل خروجه.



وأوضحت صحيفة "الوطن" أن كهربا عانى من ارتفاع في ضغط الدم ما استدعى ذهابه إلى مستشفى خاص ليقوم الطبيب بالكشف عليه، ومنحه الدواء، وتعليق المحاليل له نظراً لتعبه الشديد، حيث شعر بصداع شديد.



وأضافت: "بعد مرور 3 ساعات خرج كهربا من المستشفى سالماً، لكنه لم يتعافى بعد بشكل كامل، حيث مازال يعاني من الصداع والإرهاق".



وختمت: "لم يتحدد مصير اللاعب من مشاركته في مواجهة الأهلي ضد غزل المحلة، والتي ستقام الاثنين، على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري".

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