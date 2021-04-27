المدرب العام للزمالك ينفي رحيله

المصدر: وكالات

أكد أسامة نبيه المدرب العام بفريق الزمالك المصري، أنه مستمر في منصبه الحالي ولم يرحل عن الفريق مثلما تردد في الساعات الأخيرة. وقال نبيه في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، أمس إنه لا يهتم بأي أمور أخرى تجري خارج الملعب، مؤكدا أن تركيزه في الوقت الحالي منصب على حفاظ الفريق على صدارة الدوري.

وأضاف: "أنا مستمر في منصبي بشكل طبيعي". وكانت الساعات الأخيرة قد شهدت أنباء عدة عن استقالة نبيه من منصبه، حيث أرجعت بعض المصادر سبب ذلك إلى العلاقة المتوترة بينه وبين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق. ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة بعد خوضه 16 مباراة.

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