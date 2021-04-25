مانشستر سيتي يعادل الرقم القياسي لليفربول في كأس الرابطة

المصدر: وكالات

عادل مانشستر سيتي رقم ليفربول القياسي بالفوز بلقب كأس الرابطة في أربعة مواسم متتالية كما ينضم إلى ليفربول في قائمة الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد ثمانية ألقاب لكل منهما.

وفاز مانشستر سيتي بلقب كأس رابطة الأندية الانجليزية بعد أن سجل إيمريك لابورت هدفا بالرأس قرب النهاية ليحقق فوزا مستحقا 1-صفر على توتنهام هوتسبير اليوم الأحد.

ولا يزال توتنهام، الذي يقوده المدرب المبتدئ رايان ميسون بعد إقالة جوزيه مورينيو الأسبوع الماضي، ينتظر تحقيق أول ألقابه منذ 2008.

وبعد الهزيمة الأسبوع الماضي في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد أمام تشيلسي حقق سيتي أول انجاز فيما يأمل أن تكون ثلاثية من الألقاب هذا الموسم حيث يقترب من حسم لقب الدوري الممتاز وسيلعب في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان.

فرحة جوارديولا

ورغم أن كأس الرابطة لم تكن على رأس أولويات جوارديولا فان المدرب الإسباني لم يخف سعادته الكبيرة حيث أصبح أول مدرب يفوز بكأس الرابطة في أربعة مواسم متتالية ليحقق لقبه 30 في مسيرته التدريبية.

ومما زاد جمال هذا النهائي أنه أقيم أمام أكبر عدد من الجماهير منذ دخول بريطانيا العزل العام لأول مرة في مارس اذار العام الماضي بسبب كوفيد-19. كما تعد هذه المباراة واحدة من الفعاليات التجريبية التي تجريها الحكومة لاختبار مدى إمكانية عودة المشجعين للملاعب مع تخفيف القيود.

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