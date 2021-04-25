ثنائية غريزمان تُبقي برشلونة في صلب السباق على الدوري الإسباني

المصدر: وكالات

حقق برشلونة انتصاراً صعباً ومهماً بفوزه على فياريال 2-1 الأحد بثنائية الفرنسي أنطوان غريزمان، ليشدد الخناق على أتلتيكو مدريد المتصدر في السباق إلى اللقب، ضمن منافسات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل غريزمان هدفي برشلونة (28 و35)، بينما سجل النيجيري صامويل شوكويزي هدف فياريال اليتيم (26).

وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثالث متساوياً في النقاط مع ريال مدريد ولكن مع مباراة أقل في جعبته، فيما تجمد رصيد فياريال الذي يستضيف أرسنال الانكليزي في ذهاب الدور نصف النهائي من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الخميس، عند 49 نقطة في المركز السابع.

لكن يمكن لأتلتيكو أن يوسع فارق النقطتين في الصدارة إلى خمس في فوزه على أتلتيك بلباو في وقت لاحق اليوم.

وبعد خسارته الكلاسيكو في الدوري، انتفض برشلونة بتحقيقه لقب كأس الملك للمرة 31 في تاريحه قبل أن يكرم وفادة ضيفه خيتافي بفوزه عليه 5-2 الخميس ليشدد الخناق على قطبي العاصمة، مبقيًا على آماله بتحقيق ثنائية الكأس والدوري.

وقال المدرب الهولندي رونالد كومان عقب الفوز إن "اللاعبين متعطشون للفوز بلقب آخر".

وأضاف أن "لقب الدوري بات أقرب، لا أعرف كم هو أقرب، لكنه قريب. نحن في الطريق الصحيحة، وفي حال فزنا بالمباريات الست المتبقية، فسنكون أبطالاً".

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