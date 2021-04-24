تشلسي ينفرد بالمركز الرابع وليفربول يواصل عثراته

المصدر: وكالات

انفرد تشلسي بالمركز الرابع الذي كان يتقاسمه مع وست هام، بفوزه على الاخير 1-صفر في عقر داره في المرحلة الثالثة والثلاثين من بطولة انجلترا التي شهدت مواصلة ليفربول بطل الموسم الماضي لعروضه المخيبة بعد اكتفائه بتعادل بطعم الخسارة مع ضيفه نيوكاسل 1-1.

ورفع تشلسي رصيده الى 58 نقطة متقدما بفارق 3 نقاط عن وست هام، فيما يتخلف بفارق نقطة واحدة عن ليستر سيتي الثالث، في وقت يحلق مانشستر سيتي بالصدارة (77) بفارق 11 نقطة عن جاره مانشستر يونايتد.

وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم الالماني تيمو فيرنر قبل نهاية الشوط الاول بدقيقة واحدة، ليفك صياما لازمه في اخر 12 مباراة وتحديدا منذ فبراير الماضي.

واستعد تشلسي بأفضل طريقة ممكنة لمواجهته المرتقبة ضد ريال مدريد الاسباني في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري ابطال اوروبا الثلاثاء المقبل.

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