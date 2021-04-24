بايرن يفرط في أول فرصة لحسم الدوري الألماني

المصدر: وكالات

فرط بايرن ميونيخ في أول فرصة لحسم لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بخسارته 2-1 أمام مضيفه ماينتس اليوم السبت وسيتعين عليه الانتظار حتى مباراة رازن بال شبورت لايبزيج غدا الأحد لمعرفة ما إذا كان سيحسم لقبه 31 في المسابقة المحلية هذا الأسبوع.

وصعق جوناتان بوركاردت الفريق الزائر بعد ثلاث دقائق عندما استدار عند حافة منطقة الجزاء وأطلق تسديدة حولها الحارس مانويل نوير إلى شباكه.

وبدأ ماينتس المباراة بقوة وسدد مرتين في إطار المرمى في أول 18 دقيقة في ظل تفكك تام في دفاع بايرن، رغم أن نوير عوض خطأه بسلسلة من التصديات حفظ من خلالها ماء وجه فريقه.

وأحرز ماينتس المتألق، الذي لم يخسر في آخر سبع مباريات في الدوري، الهدف الثاني المستحق في الدقيقة 37 بضربة رأس من روبن كوايسون إثر ركلة حرة.

وسيطر الفريق البافاري على اللعب في الشوط الثاني لكنه لم يصنع سوى القليل من الفرص حتى سجل هدافه روبرت ليفاندوفسكي هدفه 36 هذا الموسم في اللعبة الأخيرة بالمباراة عقب عودته من إصابة أبعدته أربعة أسابيع.

ويطارد المهاجم البولندي رقم جيرد مولر القياسي من الأهداف في موسم واحد بالدوري الألماني عندما سجل 40 هدفا في 1971-1972.

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