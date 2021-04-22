بنزيما يتفوق على كريستيانو رونالدو في الدوري الإسباني

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، عبر حسابها في "تويتر" مجموعة من الأرقام المميزة لمهاجم ريال مدريد الفرنسي كريما بنزيما، بفضل الهدفين الذين سجلهما مع ريال مدريد، وصناعته للهدف الثالث، وقيادة فريقه للفوز أمس على قادش في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني 3-0. ومن أبرزها تفوق الفرنسي على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق، ليصبح أكثر لاعب صناعة للأهداف في "الليغا" بقميص الملكي، بـ 88 صناعة للأهداف، بفارق هدف عن رونالدو.

وأكدت الشبكة، أن الهدفين في مرمى قادش، كانا وراء معادلة بنزيما الرقم القياسي لأسطورة ريال مدريد راؤول غونزاليس، من حيث التسجيل في كل الأندية التي واجهها في الدوري الإسباني، حيث نجح كلاهما في تسجيل 35 فريقاً من أندية "الليغا".

وأشارت إلى أن الهدفين ايضاً كانا كفيلين في منح النجم الفرنسي بلوغ حاجز الهدف الـ 21 لهذا الموسم، ليصبح واحداً من بين ثلاثة لاعبين في ريال مدريد خلال القرن الواحد والعشرين الذين ينجحون في تسجيل 20 هدفاً أو أكثر مع الملكي في ثلاثة مواسم متتالية في الدوري الإسباني، بجانب كريستيانو رونالدو، والأسطورة البرازيلي رونالدو.

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