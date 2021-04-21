يوفنتوس يرى "فرصا ضئيلة" في إطلاق دوري السوبر الاوروبي

المصدر: وكالات

رأى يوفنتوس الايطالي أحد مؤسسي الدوري السوبر الاوروبي الانفصالي عن دوري الأبطال، أن هناك "فرصًا ضئيلة" لإطلاقه "بشكله الأصلي"، وذلك في أعقاب انسحاب غالبية الاندية المؤسسة.

وجاء في بيان لبطل ايطاليا "بينما لا يزال يوفنتوس مقتنعًا بصلابة المشروع من النواحي الرياضية، التجارية والقانونية، فإنه يعتقد أن هناك فرصًا ضئيلة في الوقت الحالي لإكمال المشروع بالشكل الذي تم تصوره في الأصل".

ومن بين الاندية الـ12 التي أعلنت انشقاقها، بقي ريال مدريد وبرشلونة الاسبانيان ويوفنتوس.

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