ميلان يعلن انسحابه من دوري السوبر الأوروبي

المصدر: وكالات

ذكر نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم إنه لن يشارك في بطولة دوري السوبر الأوروبي، تاركا رسميا يوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد آخر ثلاث فرق في المشروع المتعثر.

وذكر ميلان :"وافقنا على الدعوة للمشاركة في دوري السوبر مع نية حقيقية لتقديم أفضل بطولة أوروبية ممكنة لجماهير كرة القدم حول العالم ولمصلحة النادي وجماهيره".

وأضاف :" التغيير ليس سهلا دائما، ولكن التطور ضروري للتقدم، وخصائص كرة القدم الأوروبية تطورت وتغيرت على مدار عقود".

وأكد :"مع ذلك، أصوات ومخاوف الجماهير حول العالم بشأن دوري السوبر تم التعبير عنها بوضوح، وميلان يجب أن يكون حساسا لأصوات هؤلاء الذي يحبون هذه الرياضة الرائعة".

وكان 12 ناديا أعلنا يوم الأحد عن تنظيم بطولة دوري السوبر الأوروبي ولكن خلال الـ48 ساعة الأخيرة أصحبت هناك مشاكل بعدما انسحبت الأندية الستة الإنجليزية عن المشاركة.

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