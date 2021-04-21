النصر السعودي يفتقد جهود الأرجنتيني بيتي مارتينيز 6 أشهر للإصابة

المصدر: وكالات

أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، غياب لاعب الوسط الأرجنتيني بيتي مارتينيز، عن الفريق لمدة 6 أشهر، إثر الإصابة الأخيرة التي تعرض لها.

وذكر النادي في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"بعد الكشف النهائي على إصابة بيتي مارتينيز، الجراح العالمي رامون كوجات يقرر إجراء عملية جراحية لتثبيت الرباط الجانبي الخارجي للركبة".

وأضاف" اللاعب يحتاج للعلاج والتأهيل لمدة 6 أشهر".

وتعرض مارتينيز لإصابة في مباراة النصر والأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين،التي انتهت بفوز النصر بهدفين مقابل هدف.

وانضم بيتي مارتينيز إلى صفوف النصر في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من أتلانتا يونايتد الأمريكي.

وشارك مارتينيز مع النصر منذ انضمامه في 20 مباراة وسجل 3 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة لزملائه.

ويحتل النصر المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 36 نقطة بعد خوض 25 جولة.

ويخوض النصر حاليا منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، التي تقام في السعودية بنظام التجمع، وتعادل أمس الثلاثاء مع فولاد خوزستان الإيراني بهدف لمثله.

ورفع النصر رصيده إلى خمس نقاط من 3 مباريات متقدما بفارق الأهداف عن فولاد، بينما يأتي السد القطري في المركز الثالث بأربع نقاط بعد فوزه 3 / 1 على الوحدات الأردني صاحب المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

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